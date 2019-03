Kā pašmāju slavenības 8. martu atzīmēja

"Girl should never be afraid to be smart" _ mūsu spēks ir izlēmībā un rīcībā. @given.latvia ļauj īstenot mūsu izvēles, piedāvājot it visām rotām bezprocentu nomaksu_ p. s. ieskaties @given.latvia un uzzini vairāk arī par 50% atlaidi un citiem piedāvājumiem_ Lai mums visām ierosmēm bagāta šī diena, kad atzīmējam mums jau izcīnītās tiesības, un lai mūsu šodienas darbi rada iemeslu svētkiem ikvienai rītdienas sievietei! #givenlatvia #givenbygrenardi #grenardi #sadarbiba #internationalwomensday

A post shared by Darta Danevica (@darta_avant) on Mar 7, 2019 at 11:54pm PST