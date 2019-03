Hamiltons jau sesto reizi pēc kārtas triumfē Austrālijas "Grand Prix" kvalifikācijā

Pieckārtējais pasaules čempions Hamiltons sestdien aizvadīja spraigu cīņu ar savu komandas biedru Valteri Botasu no Somijas, kurš noslēdzošajā kvalifikācijas sesijā no brita atpalika par 0,112 sekundēm.

Savukārt no trešās vietas svētdien gaidāmo sacīksti sāks vācietis Sebastjans Fetels ("Ferrari"), bet no ceturtās - nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull"). Tikmēr piektajā vietā kvalifikācijā bija otrs "Ferrari" braucējs Šarls Leklērs no Monako, kuram sekoja "Haas" komandas piloti Romēns Grožāns no Francijas un dānis Kevins Magnusens. Astotais bija vien 19 gadus vecais "McLaren" braucējs Lendo Noriss no Lielbritānijas, kuram sekoja pieredzējušais soms Kimi Reikenens ("Alfa Romeo") un meksikānis Serhio Peress ("Racing Point").