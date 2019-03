Girgensons atgriežas sastāvā un gūst vārtus, "Sabres" zaudē

Viesiem mačs sākās cerīgi, jo jau trešajā minūtē 1:0 "Sabres" labā panāca Džefs Skiners. Tiesa, pretinieki uz to atbildēja ar četriem vārtiem turpmākās cīņas gaitā un panāca drošus pārsvaru. Spēles priekšpēdējā minūtē Girgensons no vidējas distances pretinieku aizsegā vienus vārtus atguva, taču tas neglāba "Sabres" komandu no zaudējuma.