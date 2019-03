Banketu zāle pirmklasīgiem svētkiem

Svinību veids

Ģimenes svētku norises vieta var būt gan restorāns, gan banketu zāle, gan āra terase – viss ir atkarīgs no svētku veida un pasūtītāja vēlmēm. Savukārt korporatīvam pasākumam, neatkarīgi no viesu skaita, vislabāk ir piemērota atsevišķa banketu zāle, kur var gan strādāt, gan atpūsties mierīgā vidē. Ja pasākums ilgst veselu dienu, lietderīgi ir apdomāt tā norisi pie dabas, lai viesi varētu atbrīvoties no lielpilsētas ātruma spiediena.