Merzļikins: Gribu pierādīt, ka varu uzkavēties NHL uz ilgāku laiku

"Protams, ir lieliski parakstīt līgumu ar "Blue Jackets" - tā ir pirmā daļa no sapņa, kas man ir jau kopš bērnības," sarunā ar Kolumbusas kluba apskatnieku Džefu Svobodu teica Merzļikins. "Tomēr nevajag no tā sacelt vētru, jo līgumu jau var parakstīt daudz hokejistu. Galvenā lieta ir redzēt, kādā līmenī esmu, un pierādīt sev un it sevišķi manai mātei, kura, kad vēl biju bērns, daudz ziedojās. Gribu pierādīt, ka varu uzkavēties labākajā līgā pasaulē, nevis tikai parādīties uz neilgu laiku."