Vecvagars neturpinās darbu ar Latvijas basketbola izlasi

Voins arī izvairījās no konkrētas atbildes, kad viņam tika vaicāts, vai lēmums par Vecvagara iecelšanu bijis kļūdains.

"Mēs nekad nevaram zināt, kā būtu, ja būtu. Pateicamies trenerim par ieguldīto darbu un laiku. Situāciju nevajag vienkāršot, jo tā nebija vienkārša. Vai ar šādiem pašiem apstākļiem kāds cits būtu sasniedzis to pašu? Mēs to nekad neuzzināsim. Galvenais, ka Latvijā basketbols nav miris, tas ir dzīvs. Ir jāgatavojas jauniem pārbaudījumiem un jāskatās uz priekšu, neskatoties uz to, ka piedzīvoti sāpīgi zaudējumi," atzina Voins.