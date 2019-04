Valērijs Ļeontjevs paziņojis, ka ir slims

Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – «Я вернусь!» 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске! 🎼 P.S. Мёд и малина имеются ) Всем здоровья! #валерийлеонтьев #леонтьев #тверь #рыбинск #концерты #valeryleontiev #leontiev

A post shared by Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) on Apr 6, 2019 at 5:49am PDT