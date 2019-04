Nitišs: Esam spējīgi cīnīties par pirmo trijnieku

Jau ziņojām, ka Abū Dabī posmā Nitišs startēja pirmajā pusfināla braucienā, tomēr jau otrajā līkumā viņam neatradās vieta iekšmalā, kā rezultātā viņš uzbrauca uz līkuma paaugstinājuma. Latvieša auto uzmeta gaisā, trāpot arī vienam no konkurentu jumtiem, bet pēcāk sportists bija spiests izstāties.

Nitišs nevarēja skaidri prognozēt, kuros no posmiem turpmāk viņš pats piedalīsies, jo tas atkarīgs no vairākiem faktoriem. Nākamajā posmā Barselonā nepiedalīšos pavisam noteikti, par turpmākajiem etapiem man pagaidām nav informācijas. Protams, Latvijas posms būtu viens no tiem, kurā es gribētu piedalīties."