Līķauts, brokastu maizīte un suņa pakaļgals - pārsteidzošākās Jēzus tēla ieraudzīšanas vietas

A post shared by Sheri 🎀 DeBow (@sheridebow) on Jan 5, 2019 at 8:39am PST

Viena no amizantākajām svētā attēla parādīšanās vietām ir uz dažāda veida brokastu ēdieniem. Slavenākais no "brokastu svētajiem attēliem" viennozīmīgi ir no Diānas Dusjē grillētās siera sviestmaizes stāsta. Sieviete Floridā, ASV, liktenīgo sviestmaizi pagatavojusi 1994. gadā, nokodusies no tās, taču tad pamanījusi svētās Marijas attēlu un nolēmusi to uzglabāt plastmasas kastītē. Sviestmaize desmit gadus nostāvējusi sievietes mājās, līdz Dusjē kundze nolēmusi to ielikt interneta izsolē vietnē "eBay", kur tā pārdota par 28 tūkstošiem dolāru.