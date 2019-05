Latvijas izlase PČ ievadā izcīna pārliecinošu uzvaru pār Austriju

Savukārt par labāko Latvijas valstsvienības rindās tika nosaukts vārtsargs Kristers Gudļevskis, kamēr Austrijas rindās šo godu saņēma viens no vārtu guvējiem Rafls.

Cīņas devītajā minūtē pēc Kristera Gudļevska kļūdas aiz vārtiem iespēja ripu iemest tukšos vārtos bija Austrijai, tomēr veiksme bija Latvijas izlases pusē. Sodu līdz spēles beigām 11.minūtē nopelnīja Austrijas aizsargs Patriks Peters, kurš veica spēka paņēmienu galvas un kakla rajonā pret Robertu Bukartu. Līdz ar to Latvija tika pie piecu minūšu vairākumu, tā laikā izdarot vairākus metienus. Bīstamākais no tiem padevās Teodoram Bļugeram, trāpot vārtsargam pa galvu. Tomēr spēles rezultātu atklāja Austrija, kas mazākumā izvirzījās vadībā ar 1:0, kad Latvijas kļūdu aizsardzības zonā 15.minūtē izmantoja Rafls, bet nepilnu minūti vēlāk atlēkušo ripu vārtos raidīja Balcers, kurš panāca 1:1. Pirmā perioda izskaņu Latvijas komanda pavadīja mazākumā, jo par klupināšanu tika noraidīts Guntis Galviņš. Vairākuma izspēli Austrija iesāka ar bīstamu tālšāvienu no zilās līnijas, bet lielisks vārtos bija Gudļevskis, noslēgumā Latvijai mazākumu arī izturot.