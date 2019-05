"Individuālās gribas izpausmes ne vienmēr tiks atbalstītas." TM par sabiedrības vēlamajiem grozījumiem kopdzīves likumā

Papildus norādīts, ka valstī noteiktais valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmērs skar personas tiesības uz īpašumu, jo nosaka personai pienākumu veikt valsts budžetam piekritīgu maksājumu. Līdz ar to noteiktais zemesgrāmatas valsts nodevas apmērs aplūkojams kopsakarā ar personai Satversmes 105. pantā noteiktām tiesībām uz īpašumu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas normām. No minētās tiesību normas izriet, ka valstij ir rīcības brīvība noteikt nodokļu un nodevu veidus, to apmērus un ar tiem sasniedzamos mērķus.