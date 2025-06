Valsts mežos vēja parkiem rezervēti 100 tūkstoši hektāru zemes

Krauze piemin arī sabiedrības neapmierinātību un jau tā pārāk lielo pieteikto projektu skaitu. Ministrs vaino Krišjāņa Kariņa valdību, kura to pieļāvusi: "Šādi lēmumi tiek pieņemti valdības līmenī. Kariņš bija vadītājs, bet, protams, tur bija arī Nacionālā apvienība, vadīja abas divas ministrijas (Zemkopības un Ekonomikas – red.), un tas notika ar Nacionālās apvienības politiķu piekrišanu, šī mežu nodošana izsolēm."

Latvijas Vēja enerģijas asociācijas padomes priekšsēdētājs Gatis Galviņš atzīst, ka ministra lēmums ir radījis satraukumu, bet viņš to vairāk uzskata par komunikācijas problēmu. Nozare centīšoties vairāk skaidrot vēja enerģijas nepieciešamību.

"Cilvēki nesaprot to, ka dotajā brīdī visi tie projekti, kas ir uz papīra, tie ir izpētes stadijā. Arī Latvijas valsts mežos būtībā ir kompānijas, kas maksā par to iespēju, ka viņas var pētīt. (..) Cik viņi tiks uzbūvēti, to neviens nevar pateikt. Tur ir ļoti daudz apstākļu, lai viņus neuzceltu. Un tikai daži, lai uzceltu," saka Galviņš.