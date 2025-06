VIDEO Baltkrievu karbamīds plūst Eiropā caur Latviju. "De facto" pēta sankciju apiešanas shēmas

To, ka šī kontrole strādā, apliecina arī Eurostat dati. Karbamīda plūsma no Baltkrievijas uz Lietuvu kopš 2023. gada ir praktiski apstājusies. Toties, aizveroties Lietuvai, pērn pieckāršojās karbamīda apjoms, ko veda cauri Polijai. Taču arī tur iestādes ātri atšifrēja shēmu un pērn un šajā gadā starpniekus vairākos piegājienos iekļāva Polijas nacionālo sankciju sarakstā. Tie ir: NFT LLC, World Chem Trading co. LLC, Technospetstrading LLC, Technospetstrading Export LLC, ROSTUMEL HOLDING LIMITED un MetaTradingProm LLC.