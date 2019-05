Kalnmeiers nav pārsteigts par Bordāna plānu atbrīvot viņu no amata

"Vienkārši viņi pilda to, kas paredzēts. Nebūšu ne pirmais, ne pēdējais," piebilda Kalnmeiers.

Kalnmeiers neuzskata, ka strādā ideāli, jo katra cilvēka darbā ir iespējams atrast trūkumus. "Es nedomāju, ka strādāju ideāli un ka man nav nekādi trūkumi, bet ir jāredz konkrēti pārmetumi. Var, protams, vērtēt cilvēka darbu un katram var atrast trūkumus. To es nenoliedzu, ka tie būtu arī manā darbā," norādīja Kalnmeiers.

"Ja būs pamatoti pārmetumi, tad esmu savu laiku nostrādājis, un citam jānāk manā vietā. Jebkurā gadījumā būs cits ģenerālprokurors, tomēr jautājums ir par to, cik garš būs periods līdz jauna ģenerālprokurora iecelšanai," piebilda Kalnmeiers.

Kalnmeiers apliecināja, ka no Krišjāņa Kariņa (JV) vadītās valdības politisku spiedienu savā amatā neesot sajutis, izņemot gadījumu, kad prokuratūra iesniedza Saeimā ierosinājumu par imunitātes atcelšanu deputātam, pašreizējam Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurim Jurašam (JKP). Jurašu prokuratūra apsūdzējusi valsts noslēpuma izpaušanā.

"Toreiz tika organizēti piketi un publiskas akcijas. Pamatā pret mani. To gan es vērtēju kā politisku spiedienu, jo ģenerālprokurors jau neizlemj jautājumu par ierosinājumu. Ģenerālprokurors izvērtē tikai tik daudz, vai konkrētā prokurora sagatavotie dokumenti atbilst likumam. Ģenerālprokuroram jābūt ļoti nopietniem iemesliem, lai noraidītu prokurora lūgumu," paskaidroja Kalnmeiers.

Likums paredz, ka Saeima ģenerālprokuroru no amata var atlaist, ja Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis Augstākās tiesas Plēnums.