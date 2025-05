Pārtikas preču iegādei viena mājsaimniecība tērē vidēji 355 eiro mēnesī, liecina aptauja

Summu virs 400 eiro mēnesī norādījuši pircēji vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem. Savukārt salīdzinoši zemāki kopējie izdevumi par pārtiku ir jauniešiem vecumā no 21 līdz 29 gadiem, kā arī gados vecākiem cilvēkiem vecumā no 60 līdz 74 gadiem, kā arī cilvēkiem, kas dzīvo vieni.