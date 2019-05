Pirms divām nedēļām tiesā liecināja bijusī kulta dalībniece - 32 gadus veca britu sieviete, kura identificēta tikai kā Silvija, raksta "The New York Times".

Daudzām no šīm sievietēm bija seksuālas attiecības ar Raniēru. Tiesā izskanēja, ka to vidū bijusi arī kāda 15 gadus veca pusaudze no Meksikas.