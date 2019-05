Kāds ir Latvijā nopērkamo zemeņu salduma noslēpums?

Rīgas Centrāltirgus letes pa gabalu atgādina sarkanu zemeņu upi. Tirgošanās iet no rokas, jo no siltajām zemēm nākušās zemenes pēc garšas tiešām atgādina milzīgas meža zemenes.

Saldas, sulīgas, stingras! Iepriekšējos gados pirktās zemenes no Spānijas bija skābas un izskatījās kā veidotas no plastmasas. Pircēji, no vienas puses, priecājas un naudu par zemenēm neskaita, no otras, rausta plecus un viens otram izsaka aizdomas, "vai tikai zemenēs nav sapotēta kāda ķīmija, ka tik garšīgas".