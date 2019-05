Dombrovskis vēl neatklāj, vai vasaras vidū sāks darbu EP, pametot komisāra amatu

Iespējams, atturēšanās no nākotnes plānu komentēšanas ir saistīta ar to, ka pagaidām vēl nav notikušas oficiālas valdošās koalīcijas partiju sarunas par to, ko virzīt kā nākamo Latvijas eirokomisāra amata kandidātu un vai šos pienākumus vēlreiz uzticēt tieši Dombrovskim. "Jaunā Vienotība" nav slēpusi, ka vēlētos Dombrovski virzīt komisāra amatam, savukārt citas partijas tam vēl nav teikušas skaidru "jā".