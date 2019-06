"Valsts prezidents var radīt zināmu spiedienu". Intervija ar jaunievēlēto Valsts prezidentu Egilu Levitu

Levits: Jā, ir izņēmumi, un ir iespējas tos arī samazināt vai likvidēt pilnīgi. Patlaban mums ir situācija tāda, ka prokuratūra izmeklē gandrīz visas lietas un tad, kad viss ir atklāts un viss ir pierādīts, tad iet uz priekšu. Pietiek, ja izmeklē piecas epizodes, soda mērs ir līdzīgs, varbūt drusciņ mazāks, bet tas, protams, iet daudz ātrāk. Tev nav jāpierāda viss, ko šis cilvēks ir darījis. Tas nav nekas jauns, ko es saku, ir tikai nepieciešams to izdarīt, un es domāju, ka Valsts prezidents varētu tā diezgan droši un skaidri un stingri visu laiku vērst uz to uzmanību. Es pats to nevaru, jo man nav likumdošanas vara, bet es varu visu laiku norādīt, lūdzu, izdariet beidzot to, ko jau sen vajadzēja izdarīt.