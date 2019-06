Rīgas domes opozīcija rosinās Turlā atstādināšanu no amata

Kopumā šādas sēdes sasaukšanai nepieciešami 20 deputātu paraksti. Kopš iesnieguma saņemšanas brīža ārkārtas sēde par priekšsēdētāja atstādināšanu no amata pašvaldībai jāsasauc divu nedēļu laikā.

LETA jau vēstīja, ka pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Opozīcija paudusi viedokli, ka sadarboties ar S/GKR bloku neplāno, savukārt no partijas izslēgtie biedri dibinājuši "Neatkarīgo deputātu frakciju", norādot, ka ir gatavi sadarboties ar visiem domē ievēlētajiem deputātiem.

Kopumā Rīgas domē strādā 60 deputāti, no kuriem 32 līdz šim bija koalīcijas pārstāvji. Līdz ar četru deputātu izslēgšanu no "Saskaņas", koalīcija palikusi 28 deputātu sastāvā. Tas ir par vienu vairāk nekā ir opozīcijas deputātu, jo Oskaram Putniņam izstājoties no partijas "Latvijas attīstībai, opozīcija palika 27 deputātu sastāvā.