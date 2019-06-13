Kulta seriāla efekts. Populāri influenceri slavas dēļ dodas pozēt uz Černobiļu

Pateicoties HBO kulta mini seriālam "Černobiļa", kas jau izpelnījies skatītāju un kritiķu sajūsmu par detalizēto un dokumentālo vides atspoguļojumu, daudzi pasaulē slaveni “Instagram” influenceri vēlas seriāla radītās popularitātes sekas izmantot savos nolūkos.
Riskējot ar savu veselību un neizrādot cieņu pret Černobiļas kodolkatastrofas upuriem, blogeri lepni pozē un pat iemūžina sevi izģērbjoties Pripjatā, tādējādi cerot piesaistīt sev vairāk sekotāju.
Kā zināms, 1986. gada 26. aprīlī Ukrainas teritorijā drošības pārbaudes laikā eksplodēja viens no Pripjatas AES kodolreaktoriem. Radioaktīvo nokrišņu daudzums 400 reizes pārsniedza Hirosimas bumbas sekas.
Apskati, kā influenceri no visas pasaules katastrofas teritoriju izmanto kā fotosesijas laukumu.
Кто-нибудь хотел бы поехать с нами в Припять? 💣 Мы тут пересмотрели новый мини-сериал «Чернобыль» и нас понесло на съёмки тематических видосиков. Главное - избегать радиации и не пускать Веронику прыгать по крышам. 👣 Так же, если кому-то интересно поучаствовать в съёмках с нами, пишите, темы есть разные. 📽 #Припять #Pripyat #Chernobyl #Чернобыль #Новосибирск
Немного кадров с площадки с @alkrud_ @nz.nik и @d._kramer 🎥 Сейчас у нас много съёмок, поэтому Влог на YouTube angelinaprotein выйдет через какое-то время. Мы дадим ему новый старт. Подписывайся и жди 💣 Мы расскажем, что вообще происходит, почему о нас пишут в новостях всего мира. И это не шутка. Если кому-то нужно видео или фото съёмка, пишите angelinaprotein@mail.ru 📩 #Новосибирск #Экология #Pripyat #Chernobyl #Припять #Чернобыль
Прип‘ять. Наймолодше місто Радянського Союзу. Місто-мрія. Два роки роботи - і в тебе квартира в новобудові. Не у якійсь там хрущовці, а сучасна, з заскленим балконом! А поряд річка, великий магазин, схожий на західні супермаркети, будинок культури, ресторани, кінотеатр, басейн, а для дітей - велика школа та дитсадок... До того ж зарплати хороші, а ще можна путівку в санаторій отримати, бо ти ж на атомній станції працюєш, а це почесно! Але... Трохи брехні + одна помилка - і ця казка лишилася десь в минулому. Нині там, де раніше ступали люди, - господарює природа. Прип‘ять перетворилася з казки в жах, а Чорнобиль став вироком тоталітарному режиму.
Azon gondolkodtam, hogy milyen jo lenne elmenni Csernobilba. Arra jutottam,hogy sugarzo orommel ternenk vissza.💡🔥 • • • • • #eyebrowsonfleek #mygirls #friends #szekta #ootd #friendshipgoals #sisters #smile #pic #picoftheday #recent4recent #photoshoot #like4like #instagood #instadaily #hungariangirls #hungariangirl #mik #ikozosseg
Мёртвый город… Пустыней безлюдной Площадь в центре. И парк одичал… Как представить немыслимо трудно, Что когда-то здесь голос звучал, Голос Припяти, шумный и звонкий, Жизнь кипела, росла детвора. Окна настежь… Теперь лишь обломки Прошлых лет на площадке двора… Изувечила страшная сила, Что невидима, (этим сильна), Улиц ленты, жилые массивы… Страшным грузом висит тишина… Мячик сдутый, разбитая кукла, Медвежонок облезший поник, Лампа в детской навеки потухла, Незаполненный школьный дневник… Отзывается гулко шагами Та дорога, что к счастью вела… Бродят тени, скорбя, между нами, Тех, чья жизнь здесь когда-то цвела… Человеческий Разум, ты слышишь? Ты создал для себя западню… Плачем, горем историю пишешь, Мир толкая к последнему дню!
May 7th, 2019: I went to Chernobyl before it was cool 1/2: Reactor 4 and Sarcophagus Construction Memorial. 3. Borders of Chernobyl exclusion zone. 4. Pripyat City limit sign 5 City administration building. (Do you recognize it from the TV Show? Basement meeting? First episode?) 6. Supermarket/Furniture Market 7. Red Forrest, where nuclear waste was buried 8. Wall Art, many building has these types of art in the city 9. The only restaurant in Chernobyl 10. Communist placards in Energetik Palace of Culture
ЧЕРНОБЫЛЬ ⠀ Об этом сериале сейчас говорят из каждого утюга. Он правда крутой! Сцена с упавшим вертолётом, как и многие другие, абсолютно правдивы, хотя раньше не офишировались. А эти дуновения ветра... так густо и отчётливо переносящие радиацию по воздуху, погружают в неповторимую атмосферу. ⠀ Рейтинг на Кинопоиске 9.1. Всего 5 серий. Я, как нелюбитель сериалов, и решилась его посмотреть из-за незатянутого формата. ⠀ Но хочу поговорить о другом. О СТРАХАХ. Моя любознательность заставила меня начать изучать статьи про Чернобыль. Катастрофа действительно страшная. После аварии погибло около 4000 человек. Среди них пожарные, тушившие возгорание после взрыва, люди, очищающие крышу от графита с максимальной радиацией, шахтёры, копающие туннель под блоком, и другие ликвидаторы. ⠀ Но на мой взгляд ужасно то, что в десятки раз больше смертей из-за страха. Высокая смертность среди эвакуированных из Припяти из-за того, что они не по доброй воле покинули родные места. В то время, как были жители, которые вернулись в свои дома и прожили в радиационной зоне достаточно долгую жизнь. Огромное количество оборотов не только в Союзе, но и в странах Европы, вплоть до Германии. Хотя число врождённых мутаций не увеличилось ни после Чернобыля, ни после Хиросимы. ⠀ Народу свойственно поддаваться страхам, излишним переживаниям и паникам. А они наносят вред организму больший, чем радиация. Такая тонкая грань между получением информации для обеспечения мер безопасности и жизнью в постоянном разрушающем страхе. ⠀ Сериал явно не позитивный, но очень сильный, заставляющий задуматься над ценой лжи и о судьбах. Удручающий осадок быстро прошёл. Поэтому, если вы не склонны долго переживать после мрачных картин, рекомендую к просмотру.
В одиночку на заброшенный энергоблок атомной станции. ________________ Фото сделано в первые минуты, после подъёма на крышу 5-го энергоблока АЭС. К сожалению, фотографировать мог только на телефон. Но ценность этого фото крайне высока. У него есть история. ________________ Далеко не один раз бывал я в Припяти, в ЧЗО в целом. Но третью очередь ЧАЭС, и сам пятый блок все как-то обделял вниманием. Те, кто был там, - говорили, объект впечатляющий, даже эпичнее Дуги будет. Но, пока лично не убедишься, не поверишь. _____ Май. Есть готовый план одиночного похода, с проникновением на третью очередь. Конец мая. Воплощаю план в жизнь. Успешный заброс в Зону. В одном из сел забираю велосипед, оставленный @svyatogr, что упростило перемещение внутри ЧЗО. Два дня в Припяти. И ночь проникновения на новую территорию. _____ В голове только общие представление о местности, о третьей очереди знал мало, но у меня были карты и энтузиазм. И этого достаточно.. Первое, что увидел ночью - градирня, она огромная. К ней ещё вернёмся. Ранним утром - увидел пятый энергоблок вблизи. Он монументален, не меньше. Чистый постапокалипсис. _____ Крыша делится на несколько ярусов, на каждом меня удивляло, то что я вижу. Но когда поднялся на самый верх, - у меня отняло речь. Вполне возможно, это самый удивительный вид, что видел в своей жизни. Впереди, как на ладони - территория ЧАЭС, справа - пруд-охладитель станции, слева - "железный лес", справа - третья очередь, за спиной - хранилище отработанного ядерного топлива, а внизу над котлованом для 6-го блока летают чайки. Это поражает воображение. Словно я герой фильма про постапокалипсис, и это аху*нно! ________________ #chernobyl #nuclearpowerplant #nuclearpower #powerunit #pripyat #exclusionzone #chernobylzone #stalker #urbandecay #urbexphoto #urbanexploration #urbex #chnpp #urban_shots #urbexworld #urbexplaces #abandonedplaces #urbanexplore #atmosphere #awesome #illegal #chernobylzone #заброшенныеместа #чернобыль #зонаотчуждения #сталкер #нелегал #заброшенныеместа
Серёга, а почему "Странный"? __________________ Потому что, в Чернобыльской Зоне чувствую себя комфортно и уютно. И поэтому спокойно могу там один гулять по ночам, несмотря на множество диких животных. ______ Потому что, вместо стабильной постоянной работы выбираю нихрена не стабильный, спонтанный отбитый ритм жизни. ______ Потому что, предпочту поехать в одиночку автостопом к черту на куличики, вместо покупки билета на автобус, или поезд. Просто потому, что так интереснее. ______ Потому что, потратил 3,5 года на учёбу в колледже, и 3 года заочно в универе на специальность, на которую мне плевать. ______ Потому что, однажды, без всякой подготовки, с дюжиной бутербродов, и школьным портфелем - доехал с Киева до Одессы на велосипеде за 2 дня и 2 ночи, без сна. ______ Потому что, зимой купаюсь намного больше, нежели летом. И купальный сезон у меня с осени до весни. ______ Потому что, сегодня весь грязный, промокший, небритый, невыспанный и смертельно уставший - еду на автобусе от Чернобыльской Зоны домой, а завтра со светлой улыбкой, модной стрижкой, и в рубашке еду на важное мероприятие. ______ Потому что, сегодня оккуратно ем в ресторане, а завтра насыпаю гречку с котелка в чашку, роняя её на пол, где-то в заброшенном селе. ______ Потому что, поехал в феврале автостопом в Одессу, просто чтобы покупаться в море. ______ Потому что, сегодня я провожу фотосессию для девушки, а завтра помогаю бабушке на огороде землю вскапывать, да дрова колоть. ______ Потому что, в Чернобыльской Зоне, и самой Припяти бываю чаще и больше, чем в любом другом месте. ______ Потому что вопреки всему и вся дерьму я толкаю свой движ, и стремлюсь жить так, как я хочу. ______ Вообще, каждый человек по-своему странный, уникальный, и интересный. Будьте странными!) И спасибо за 10к!!!) _____________________________ #sunset_pics #sunset_madness #chernobyl #urbex #chernobylzone #exclusionzone #abandonedplaces #rooftop #ontheroofs #pripyat #urbanexploration #extreme #landscape #awesomepic #crazyman #meditation #relax #awesome_shots #awesomeness #amazing_shots #s1mple_shots #amazing_tourist #photooftheday #climbing #climbing #stalker #dangerous #чернобыль #удивительноерядом #припять
#urbex #urbexworld #urbexpeople #urbex_supreme #urbex_underground #urbexing #urbexplaces #abandoned #abandonedworld #abandoned_junkies #abandonedphotography #abandoned_exellence #tchernobyl #tjernobyl #tschornobyl #chernóbil #chernobyl #tsjernobyl #prypiat #prypjat #prípiat #pripyat #stalker #darktourism #chernobylart
#urbex #urbexworld #urbexpeople #urbex_supreme #urbex_underground #urbexing #urbexplaces #abandoned #abandonedworld #abandoned_junkies #abandonedphotography #abandoned_exellence #tchernobyl #tjernobyl #tschornobyl #chernóbil #chernobyl #tsjernobyl #prypiat #prypjat #prípiat #pripyat #stalker #darktourism #chernobylart
И снова здравствуйте 🙏🏻 Повреждение атомов клеток. Процесс воздействия радиации на организм называется облучением. Это крайне разрушительная сила, которая трансформирует клетки, деформирует их ДНК, приводит к мутациям и генетическим повреждениям. Деструктивный процесс может запустить всего одна частица радиации. Действие ионизирующего излучения специалисты сравнивают со снежным комом. Начинается все с малого, затем процесс нарастает до тех пор, пока не наступят необратимые изменения. На атомарном уровне это происходит так. Радиоактивные частицы летят с огромной скоростью, выбивая при этом электроны из атомов. В результате последние приобретают положительный заряд. «Черное» дело радиации заключается только в этом. Но последствия таких преобразований бывают катастрофическими. Свободный электрон и ионизированный атом вступают в сложные реакции, в результате которых образуются свободные радикалы. Например, вода (H2O), составляющая 80 % массы человека, под воздействием радиации распадается на два радикала – H и OH. Эти патологически активные частицы вступают в реакции с важными биологическими соединениями – молекулами ДНК, белков, ферментов, жиров. В результате в организме растет число поврежденных молекул и токсинов, страдает клеточный обмен. Через некоторое время пораженные клетки погибают или их функции серьезно нарушаются. Что происходит с облученным организмом. Из-за повреждения ДНК и мутации генов клетка не может нормально делиться. Это самое опасное последствие радиационного облучения. При получении большой дозы количество пострадавших клеток настолько велико, что могут отказывать органы и системы. Тяжелее всего воспринимают радиацию ткани, в которых происходит активное деление клеток: * костный мозг; * легкие, * слизистая желудка, * кишечник, * половые органы. Причем даже слаборадиоактивный предмет при длительном контакте наносит вред организму человека. Или когда убегаешь от чужого мужа.. 😁😎 Photo : @annaliza.ph ; @balans_belogo_ MD : Принц пилорамы савдеповской . #дорого #насопрте #classicphisique #arnoldclassiceurope #spain #спортивныйфотографкемерово #графскайпа #солошенко
☢️☢️☢️ Припять — не просто город-призрак, это ещё и очень страшный призрак. Конечно, днём, да ещё в составе группы, все эти руины выглядят весьма увлекательно. Однако место это по-настоящему опасно и не только из-за повышенного радиационного фона. В окрестных лесах полно диких волков и кабанов, которые в отсутствии людей чувствуют себя здесь хозяевами. Особенно по ночам. Внутри зданий атмосфера страха и одиночества... ☢️☢️☢️ #припять#чернобыль#авария