Viens no noslēpumainākajiem Āfrikas galamērķiem - krāšņā Angola, kuras galvaspilsēta ir pasaulē dārgākā vieta ieceļotājiem, taču nomales joprojām apdzīvo tradīciju pilnas ciltis un civilā kara ložu saēstas ēkas. Lietuvas portāls "15min" kopā ar pasaules apceļotāju Danu Pankeviču piedāvā ielūkoties Āfrikas attālākajos nostūros projektā "Āfrikas ekspedīcija"!

Pirmie soļi līdz šim nepieejamā teritorijā

Valsts vēstniecībā ceļiniekam ilgu laiku teikuši vienu un to pašu: "Netērējiet laiku, mēs Jūsu dokumentus nepieņemsim un vīzu neizsniegsim." Šajā valstī tūristus īpaši negaidīja. Situācija mainījusies vien nesen - Eiropas Savienība uzlabojusi savas saites ar lielo Āfrikas valsti.

"Pirms pāris gadiem es par Angolu zināju ļoti maz, vien to, ka tur nesen beidzies 25 gadus ilgs civilais karš, kurā zaudēts liels daudzums dzīvību. Zināju, ka valstij ir daudzi vērtīgi dabīgie izrakteņi - dimanti, nafta, gāze un citi vērtīgie minerāli. Tāpat biju iegaumējis, ka šīs valsts galvaspilsēta ir dārgākā pasaulē," atzīst Dans Pankevičs.

+ 41 grādu temperatūra un dzīšanās pēc zālēm

Pēc pirmā ciemata apciemojuma ceļotājam strauji paaugstinājusies temperatūra. Viņš no sākuma domājis, ka ir gluži vienkārši saaukstējies - vietējā cilts viņam bija ierādījusi telts vietu pie baobaba koka, taču naktī esot kļuvis stindzinoši auksti. Kad simptomi nav mazinājušies, Dans pēc ilgstošiem meklējumiem atradis kādu, kurš ar motociklu varēja viņu aizvest līdz tuvākajai pilsētai, kur gulēšanu uz zemes varēja nomainīt pieticīga, taču ērta guļvieta ar matraci.

Viņu katru dienu apciemojusi policija. Viņiem šķitis īpaši interesanti - kādēļ lai kāds ārzemnieks tik ilgu laiku būtu labprātīgi palicis dzīvot ar kādu no vietējām ciltīm. Pēc pāris dienām ceļotāja temperatūra sasniedza +41 grāda atzīmi. Kad policija veikusi kārtējo "vizīti", viņš ar motociklu aizgādāts līdz tuvākajai slimnīcai.

Slimnīca bijusi briesmīgā stāvoklī - slimie gulējuši uz grīdas gan palātās, gan gaiteņos. Pretī sastapta ļoti jauka ārste, kura par spīti vēlmei palīdzēt to nespēja, jo pilnībā nerunāja angļu valodā. Viņa ar sev pieejamajiem līdzekļiem pavēstījusi, ka viņai ir aizdomas par malāriju, taču tās uz vietas nav iespējams pārbaudīt. Slimnīcā nav bijušas arī zāles.

Danam nācies atkal kāpt uz motocikla un doties ceļā. Pēc pāris stundu reģiona izpētes beidzot atrastas arī zāles, nākamajā rītā - laboratorija, kurā iespējams nodot asinsanalīzes. Pēc 20 minūšu asins testa atklājies, ka ceļotājs slimo ar tropisko malāriju - bīstamāko no odu pārnēsātajiem slimības veidiem. Danam paziņojuši, ka viņam ir ļoti paveicies - daudzi no slimības mirstot, taču viņam izdevies to pārslimot.