Lai sauļošanās nebeigtos ar onkoloģisku saslimšanu. Speciālists atklāj, kā vasarā nekaitēt ādai

Rozins atklāj, ka Saules veselīgo iedarbību vislabāk iegūt no izkliedētas Saules gaismas, tādēļ, lai sauļojoties nenodarītu sev pāri, laba izvēle būtu "ķert iedegumu" ēnā. Laba doma ir arī nēsāt vieglu, caurspīdīgu apģērbu. Papildus tam speciālists iesaka izmantot SPF 40 vai augstāku sauļošanās krēmu, taču piekodina - pat tas nepasargā no tiešu Saules staru iedarbības.

"Sauļoties ir mazāk kaitīgi no rīta līdz pusdienlaikam un no četriem līdz saullēktam. Dienas vidū sauļoties kategoriski nevajadzētu, it īpaši bērniem," piekodina ārsts, atklājot, ka viens no ādas vēža, melanomas, biežākajiem cēloņiem ir bērnībā bieži iegūti Saules apdegumi.