Vairākos lauku maršrutos plāno ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu

Rūjienas novada Ipiķi ir viena no šīm vietām. Šobrīd, lai tiktu no Ipiķiem uz Rūjienu kā tuvāko lielo pilsētu, autobuss ir vien tikai divas reizes nedēļā - trešdienās un sestdienās. Taču tas ir tikai vasaras mēnešos, jo no septembra līdz jūnijam autobuss kursē tikai sestdienās.