Basketbola klubs "Liepāja" pastiprinās ar Šeļakovu

Tāpat viņš ir spēlējis "ASK Rīga", "VEF Rīga", "Barons Kvartāls", "Jēkabpils", "Betsafe"/"Liepāja" un "Jūrmala" komandās Latvijā kā arī Spānijā, Ukrainā, Kosovā, Lietuvā un Polijā.

"Andrejs ir viena no stabilākajām vērtībām centra pozīcijām Latvijas basketbolā jau vairākus gadus. Spēlējis diezgan veiksmīgi ārzemēs un arī Latvijā bijis dominējošs centra pozīcijā. Liels prieks, ka mums izdevies piesaistīt Andreju komandai, jo viņam ir ļoti augsta darba ētika un kopā ar Gunti varēs jauniešiem rādīt piemēru kā strādāt ar sevi un būt profesionālim. Andrejs uz doto brīdī bija viena no kluba prioritātēm un viņš būs arī viens no komandas stūrakmeņiem. Centīsimies viņu izmantot uz maksimumu," klubs citē komandas galvenā trenera Kristapa Zeida teikto.