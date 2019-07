Sevastova salūzt un nepārvar Vimbldonas turnīra otro kārtu

Abas tenisistes maču iesāka uzvarot savas serves un bieži vien iesaistījās garās izspēlēs. Līdz pat sestajam geimam neviena no spēlētājām nelauza pretinieces servi, bet pirmā to paveica Sevastova, kura pēc sīvas cīņas septītajā geimā ar trešo breikpunktu guva uzvaru, panākot 4-3. Tiesa, amerikāniete nākamajā izspēlē Sevastovas iegūto pārsvaru izlīdzināja, bet latviete devītajā geimā atbildēja ar to pašu, panākot jau 5-4. Nākamajā geimā Sevastova droši izservēju setu, izcīnot uzvaru ar 6-4.