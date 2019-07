"Netraucējiet atpūsties, labāk pieskatiet manus mazbērnus!" Policists stāsta par darbu Vecāķu glābšanas stacijā

Aleksandrs min, ka pirmais gads glābēja darbā bijis grūts, gan uztveres maiņas, gan fizisko pārbaudījumu dēļ. Viena no grūtībām ir iedzīvotāju attieksme pret paša izdarītajiem pārkāpumiem, kādēļ bieži nākas dzirdēt nepamatotus pārkāpumus.

Peldēšanas sezona parasti ir no 15. maija līdz 15. septembrim. Šajā laikā darbinieki savus darba pienākumus veic glābšanas stacijā. Savukārt ziemā daļa darbinieku veic policista pienākumus, bet daļa - uz ledus. Tiek apsekotas maluzvejnieku iecienītas vietas, mērīts ledus biezums un pieskatīti iedzīvotāji paaugstinātas bīstamības periodā.

Vēl viens no darba mazajiem priekiem bijis 18. novembrī, kad bijis jādežurē ar laivu Daugavā.

Drīz pēc tam viens no bērniem pamanīts pie bojām. Puika izvilkts krastā un nodots sievietei, kura tikai tobrīd atskārtusi, ka pazuduši arī viņa brāļi. Apsekojot peldvietu, atrasti pārējie mazbērni, kuri, nevienam nemanot, bija izgājuši no ūdens un aizgājuši labu gabalu no pieskatītājas.