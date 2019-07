Spēcīga krusa un vējš, kas aizpūš furgonu. Vētrās Grieķijā gājuši bojā vairāki cilvēki, tai skaitā tūristi

Starp bojāgājušajiem bija tūristi no Čehijas, Krievijas un Rumānijas. Vairāki desmiti cilvēku tika ievainoti, vēstīja ziņu portāls "Protothema".

Precēts pāris no Čehijas gāja bojā, kad stiprs vējš aizpūta viņu autofurgonu. Vīrieti no Krievijas un viņa dēlu nogalināja krītošs koks, bet kādas ēkas atlūzas nonāvēja sievieti no Rumānijas.