Digitāli uzlaboti attēli

Nē, tas nav jauns fotošops viedtālruņiem. Tas ir kaut kas daudz, daudz labāks – tagad var uzņemt arī krietni pietuvinātus attēlus, nezaudējot kvalitāti. Digitālās smadzenes palīdz konstruēt attēlu tā, lai tas būtu maksimāli ass un baudāms. Šī programmatūra ļauj iegūt lieliskus attēlus bez nepieciešamības pievienot milzu objektīvu, kura dēļ mobilie telefoni vairs nebūtu tik mobili. Meklējiet šo funkciju, sākot no iPhone 7 Plus modeļiem.

Ātrā bezvadu uzlāde

Krātuve klēpjdatora apjomā

Virtuālā realitāte kabatā

Ikvienam patīk spēļmantiņas. Virtuālās realitātes brilles ir viens no aizraujošākajiem 21. gadsimta izgudrojumiem, kas sola plašas pielietojuma iespējas. Un, lūk – jaunākais viedtālrunis spēj aizstāt arī jaudīgas virtuālās realitātes brilles, ja tiek ielikts VR ietvarā. Samsung Galaxy S8 attēla kvalitāte ir tik laba, ka tas spēj sniegt visaptverošu virtuālās realitātes pieredzi. Ar viedtālruni ir iespējams iegūt 101 grādu plašu skata leņķi, kā arī ļoti reālistiskas sajūtas.

Ūdensnoturība

Viedtālruņi ir kā smilšu fejas – tie baidās no mitruma. Ierasti modeļi, kas tiek uzskatīti par ūdensizturīgiem, ir aprīkoti ar neskaitāmām gumijiņām, kas pārklāj katru atveri. Taču LG G6 ierīces dodas soli tālāk un piedāvā neredzamu aizsardzību pret ūdeni un šļakstiem. Līdzīgi kā Samsung Galaxy S8, arī LG portu dizains veidots tā, lai ūdens tajos nemaz nevēlētos iekļūt. Līdz ar to mūziku var bez bažām klausīties kaut vai dušā – ražotājs par to ir parūpējies.