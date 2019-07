Zviedrijā pagājis gads ar jauno likumu par stāšanos dzimumattiecībās. Eksperti skaidro "izvarošanas aiz nolaidības" gadījumus

"Tagad ir labāka izpratne un vēlme atklātāk runāt par to, kas ir piekrišana," viņa uzsver. "Piemēram, mēs redzam, ka cilvēkiem, kas to piedzīvojuši, ir kļuvis vieglāk to ietērpt vārdos un varbūt pat iet vēl tālāk - ziņot par to vai meklēt atbalstu. Šis likums beidzot skaidri pasaka - ikvienam ir pienākums pārliecināties, ka piekrišana ir dota."