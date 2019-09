Par "bradātāju" piedzimst, nevis kļūst

Pamestās pasaules vilinājumi un riski

Vīrietis min, ka viņa galvenais ekipējums ir rokas un kājas - viņš pagaidām vēl nav dzirdējis par bradātājiem ratiņkrēslos, lai arī neizslēdz, ka tas ar laiku būtu iespējams. Ekipējuma daudzums ir atkarīgs no tā, "cik ilgi grib dzīvot", ironizē Jānis.

Bradātājs atklāj, ka "vairumam pietiek ar minimālu sagatavošanās bāzi, pārējais ir atkarīgs no paša objekta specifikas – pārsvarā šādās vietās nav elektrības, līdz ar ko noderīgs ir lukturis. Tālākais – cimdi, ērti apavi, tas arī viss".

"Protams, pastāv briesmas izkrist caur kādu caurumu grīdā. Ik pa laikam sanāk dzirdēt par kādu, kas alkohola reibumā iekrīt lifta šahtā slavenajā nepabeigtajā Dzemdību namā pie vienas no lielākajām Rīgas slimnīcām," stāsta vīrietis.

Viņš atminas, ka pagājušajā gadā kāds 18 gadus vecs jaunietis nomiris, nokrītot no viena jumta uz otra – tas bijis kritiens no nieka trīs metru augstuma. Puisis guvis nāvējošas traumas un nomiris slimnīcā.

"No vienas puses – 18 gadi ir ļoti īss laika posms, kuru dzīvot uz šīs pasaules, taču, cik saprotu, viņš ir bijis īsts "urban exploring" ("bradāšanas" termins angļu valodā) entuziasts un nomiris darot to, kas viņam patiešām patīk. Šī nāve noteikti nebija ātra un nesāpīga, taču filozofiskā izpratnē pieņemu, ka arī es labprātāk nomirtu darot to, kas man patīk, nekā kādā citā veidā," min Jānis.