"Latvijas dalība Universiādē vērtējama ar plus zīmi!" Izlases pārstāvja iespaids par turnīra norisi

Augsts sportiskais līmenis

Basketbolists atzina, ka pirms brauciena dzirdēja vairākus viedokļus no dažādu sporta veidu pārstāvjiem, kas jau iepriekšējos gados apmeklējuši vasaras vai ziemas Universiādes. Visi norādīja uz notikuma grandiozumu, uzsverot, ka savā ziņā turnīru var salīdzināt ar Olimpiskajām spēlēm.

"Sportiskais līmenis turnīrā bija tiešām augsts. Vairāku izlašu spēlētāji pārstāvēja savas valsts augstākās līgas un pat lielo izlasi, tāpat bija guvuši pieredzi Eiropas spēcīgāko līgu turnīros. Noteikti tika iegūta vērtīga pieredze, spēlējot pret citu valstu basketbola sistēmām, kas noderēs turpmākās karjeras laikā. Viennozīmīgi Universiāde vērtējama ar plus zīmi, lieliskiem iespaidiem un labām atmiņām – es izbaudīju notikumu."

Pietrūka lielās kopības sajūtas

Te bija citādāk – bijām sadalīti pa sporta veidiem – basketbolisti dzīvoja vienā viesnīcā, volejbolisti citā, futbolisti citā utt. Iespējams, ja visi atlēti uzturētos vienkopus, sajūtas būtu vēl pacilātākas, ikdienā redzot līdzās gan savas, gan citu valstu sporta veidu pārstāvjus. Bet šis fakts nemazināja sajūtu, ka esi daļa no liela un grandioza sporta notikuma.

Laba organizētība ar itāļu rakstura iezīmēm

Itāļu kultūras īpatnības un pieņemtās normas atšķiras no mums – latviešiem raksturīgajiem ieradumiem. "Iesākumā bija jāpierod pie viņu dzīves ritma, taču bija pamanāms, ka organizatori ir centušies visu izdarīt tā, lai sportisti justos labi un varētu domāt tikai un vienīgi par atbildīgajiem startiem. Itāļi pēc savas būtības lietas uztver vieglāk un bez liela stresa, to no viņiem dažkārt varētu mācīties."