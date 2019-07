Zodiaka zīmes, starp kurām pastāv karmiska saikne

Lauva un Strēlnieks

Jaunava un Vērsis

Saimniecisko un pragmatisko Vēršu un Jaunavu starpā var veidoties ne tikai romantiskas, bet arī dziļi draudzīgas attiecības, jo abi pēc savas būtības ir ļoti vienkārši un konkrēti savās vēlmēs. Lai arī no malas var šķist, ka šo Zodiaka zīmju attiecības balstās parastā aprēķinā, tā nebūt nav - abi iesaistītie augstu vērtē savu saikni, rūpējas viens par otru un neļauj sīkumiem izbojāt savu ikdienu. Astrologi vēsta, ka šis ir uzskatāms par "karmiski ideālu" pāri, jo abas zīmes papildina viena otru.

Svari un Dvīņi

Šo Zodiaka zīmju attiecības ir dziļi dvēseliskas. Ja abu zīmju pārstāvji iemīlas, visbiežāk to attiecības būs nesatricināmas un harmoniskas. Dvīņi īpaši spēcīgi jūt Svaru emocionālo stāvokli, ko Svari spēj novērtēt. Šīs attiecības ir būvētas uz maiguma un rūpju bāzes.

Zivis un Vēzis

Saikni starp šo Zodiaka zīmju pārstāvjiem varētu nosaukt pat par kosmisku - abu zīmju pārstāvji tik smalki un precīzi jūt otra iekšējos pārdzīvojumus un dvēseles stāvokli, ka to varētu nosaukt par ideālu pāri. Zivju dzīvē rūpīgais un gādīgais Vēzis būs viens no svarīgākajiem cilvēkiem, kas spēs definēt to pasaules skatījumu.