Atis Zviedris ar sieviņu bauda medusmēnesi

Comino, mazākā Saliņa Maltā, kuras apkārtmērs ir tikai 3,5 km un uz šis salas ir 3 pamatiedzīvotāji. Sala tika nosaukta garšvielas “Cumin” vārdā. Šobrīd tā ir tūristu galvenais apskates objekts. Šo saliņu noteikti iesaku apskatīt, tā ir kā paradīze zemes virsū. @cominoislandmalta #nonfilter #comino #honeyweek

A post shared by Anete Zviedre (@korinte_te) on Jul 24, 2019 at 5:29am PDT