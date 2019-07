Liktenīga kļūda, kas atņēmusi divas dzīvības. Vīrietis ASV mašīnā aizmirst savus dvīnīšus

Mājaslapa "Kids and Cars" fiksējusi, ka ikgadu no pārkaršanas mašīnā mirst aptuveni 39 bērni pasaulē. Laika posmā no 1998. gada līdz 2018. gadam ASV no pārkaršanas mašīnā miruši gandrīz 800 bērnu. 54 procentos gadījumu viņus mašīnā bija atstājis kāds no vecākiem vai aizbildņiem.