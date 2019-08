Kāda ir dzīve bez vienas kājas? Saruna ar vīrieti, kuram ir kājas protēze

Viņa ārstējošais ārsts uzreiz pamanījis, ka ar kāju kaut kas nav kārtībā un pēc gada zēna ģimenei pienākusi ziņa par to, ka kāja būs jāamputē. Mikijs norāda, ka interesantā kārtā viņam ļāvuši izvēlēties - paturēt celi, vai nē. Viņš izvēlējies to paturēt.

Jautāts par to, vai viņš kādreiz ir izjutis fantoma jeb rēgu sāpes - izplatītu fenomenu, kad smadzenes it kā fiksē sāpes no zaudētas vai amputētas ķermeņa daļas, vīrietis atklāj - jā, viņu ik pa laikam piemeklējot šādas izjūtas. Viņš to apraksta kā tirpšanu, kurai pastiprināti pievēršot uzmanību var šķist, ka kāja joprojām ir vietā.