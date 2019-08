Vaira Vīķe-Freiberga intervijā BBC: Mani vecāki nekad neļāva man aizmirst, ka esmu latviete

Sarunā aptverts plašs tēmu loks, sākot ar Vīķes-Freibergas emigrāciju no Latvijas un beidzot ar prezidentūru, kuras laikā Latvija kļuva par Eiropas Savienības (ES) un NATO dalībvalsti.

"Mani fascinēja sarkanie karodziņi un augsti paceltās dūres kareivjiem. Tāpēc vienā brīdī, kad viens no viņiem soļoja, es pacēlu gaisā dūri un iekliedzos "urā!"," eksprezidente norāda.

"Tajā brīdī mana māte noliecās pie manis, ar asarām plūstot pa vaigiem, un teica man - lūdzu, bērns, nedari to, šī ir ļoti skumja diena Latvijai."

"Mēs iekāpām kuģī 1945. gada Jaungada naktī. Tas bija transporta kuģis ar karaspēku un bruņojumu, ja tas tiktu torpēts, mēs visi uzsprāgtu. Bet viņi paņēma zināmu skaitu civiliedzīvotāju, kuri arī vēlas par katru cenu bēgt no komunisma. Latvieši sapulcējās uz klāja un nodziedāja Latvijas himnu."

"Un es domāju, ka tas tiešām ir par daudz, jo šeit bija piedzimusi Māra, kura izdzīvoja un kuru absolūti negribēja šajā pasaulē. Un mūsu Māra, kuru mēs tik ļoti mīlējām, tika atņemta no mums. Es sapratu, ka dzīve tiešām ir ļoti dīvaina un noteikti ļoti negodīga," savās bērnības atmiņās dalās Vaira.

"Mūs izmeta no kravas automašīnas nakts vidū nelielā pagaidu ciematiņā. Tā bija miniatūra pasaule," viņa saka. "Tur bija franči, tur bija visādi ārzemnieki, spāņi no pilsoņu kara laika, itāļi un vecās krievu emigrācijas no Eiropas kvartāla Šanhajā."