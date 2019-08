"Latvijas valdība nav pieņēmusi šādu lēmumu." Kariņš par Baltkrievijas AES elektroenerģijas iepirkšanu

Raidījumā "LNT Ziņas", komentējot Nausēdas paustās bažas, premjerministrs Krišjānis Kariņš ("Jaunā Vienotība") sacīja, ka ir noticis pārpratums, jo valdība nav lēmusi par elektrības pirkšanu no Baltkrievijas.

"Es baidos, ka viņš, iespējams, ir ne pilnībā informēts par to, kas notiek. Es varu vēlreiz atkārtot, Latvijas valdība nav pieņēmusi lēmumu iepirkt elektrību no Baltkrievijas. Par to vispār nav runa," norādīja premjerministrs.