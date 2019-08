Pamestajām mājām meklē īpašniekus. Smiltenes novada dome risina lauku pamestības problēmu

Salīdzinot ar citiem novadiem Vidzemē, Smiltenē patlaban ir vislielākais no jauna radīto darbavietu skaits. It kā varētu to vēl kāpināt, taču darbiniekiem nav kur dzīvot. Pašvaldība nesen uzcēla jaunu daudzdzīvokļu īres namu, bet ar to nepietiek. Tāpēc ir radīta šāda iespēja.