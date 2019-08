Ar vērienīgu pasākumu programmu atzīmēs "Baltijas ceļa" 30 gadu jubileju

No plkst. 14 līdz 20.30 pie Ministru kabineta būs apskatāma izstāde "No idejas līdz rokās sadošanās mirklim". Ekspozīcija atklās pirmā Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja, publicista Daiņa Īvāna sagatavotos materiālus par "Baltijas ceļa" idejas rašanos, organizēšanas izaicinājumiem, rezultātiem un starptautisko nozīmi latviešu un angļu valodā.

Šodien no plkst. 17 tur gaidāma svētku programma ar, cita starpā, Baltijas akordeonistu orķestra "Baltic Tremolo" koncertu un Jāņa Lūsēna grupas uzstāšanos, solidaritātes ugunskura iedegšanu kopā ar folkloras kopām no Latvijas un Igaunijas un "Baltijas ceļa" vēsturiskā maršruta izgaismošanu. Savukārt 24. augustā ikviens var iesaistīties riteņbraucienā no Karksi-Nuijas Igaunijā līdz Rūjienai Latvijā.