Murmansku pametusi "Peldošā Černobiļa" jeb pasaulē pirmā AES uz ūdens

Piektdien, 23. augustā, no Murmanskas ceļu uz Krievijas Tālajiem austrumiem uzsākusi 10 gadus būvētā atomelektrostacija "Akadēmiķis Lomonosovs". Ekologi ir nobažījušies par energobloka drošību un nosaukuši to par "Peldošo Černobiļu", vēsta laikraksts "Financial Times".