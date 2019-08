Dažreiz Rīgas viesa neatlaidīgā acs var redzēt to, ko galvaspilsētas iedzīvotāji vairs nepamana. Arhitektūras detaļas, centrālo ielu raksti, Klusā centra urbānā dvesma un Rīgas guļamrajonu šarms. Piedāvājam apskatīt 30 košus fotoattēlus no tūristu fotoalbumiem, kas ļaus ieraudzīt Rīgu no pavisam cita skatpunkta.