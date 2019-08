Badingers: Priecīgākā par manu ierašanos Latvijā bija vecmamma

Badingers ir dzimis ASV, bet viņa vectēvs pēc otrā pasaules kara aizbēga no Latvijas, lai paglābtos no Padomju Savienības smagā režīma. Sportista vectēvs par smago dzīves periodu un bīstamajiem gājieniem, lai tiktu prom no VDK aģentiem, pat sarakstījis grāmatu, tomēr ar labākajiem stāstiem viņš reizēm padalās pats, ko ļoti labprāt noklausās viņa mazdēls Badingers.