Pļavniekos padsmitgadniece paceļ roku pret kaķēnu, kā rezultātā dzīvnieks "nolido" no sestā stāva balkona

Trešdienas, 4. septembra, vakarā galvaspilsētas policisti gandrīz vienlaikus saņēmuši divas ziņas no Pļavniekiem par kādu kaķēnu, kas it kā izmests no daudzdzīvokļu nama sestā stāva balkona. Turklāt iepriekš tas arī iekaustīts, vēsta raidījums "Degpunktā".