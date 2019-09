Raidījums: Kariņš nepalaiž komandējumā Nemiro, kurš vēlas panākt indiešiem draudzīgas uzturēšanās atļaujas valstī

20. augustā Latvijā ieradās delegācija no Indijas. Tās vadībā Indijas viceprezidents Venkai Naidu. Pirmā tik augsta līmeņa Indijas amatpersonu vizīte Baltijas valstīs. Satikās ar Valsts prezidentu, premjeru un ministriem.

Līdzi atbrauca arī biznesmeņu delegācija ar uzņēmēju Ašišu Sarafu. Neoficiāli zināms, ka vizītes gatavošanas laikā no Indijas puses saņemta prasība piedāvāt iespējamos investīciju projektus Latvijas reģionos. Tie indiešiem nav likušies interesanti un īsi pirms brauciena ieteikts sagatavot līdzīgu sarakstu ar objektiem Rīgā, atklāj raidījums.

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro bija klāt sarunās ar biznesmeņiem no Indijas. Viņš saklausījis patiesu vēlmi investēt Latvijā miljonus un nolēmis palīdzēt šim plānam notikt.

Šādi pie biļetes brīvai iebraukšanai Eiropā tika daudzi arī Krievijas politiskajai elitei pietuvināti ietekmīgi biznesmeņi, no kuriem vairāki šobrīd nonākuši melnajos sarakstos gan Latvijā, gan Eiropā. Tagad autļauju izsniegšana ir būtiski sarukusi un KPV LV ministri nolēmuši, ka to nepieciešams reanimēt. Un darījumi ar Indiju būtu veids kā to izdarīt.