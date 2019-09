Tallinas pašvaldības policijai "galvassāpes" sagādā viesstrādnieki no Ukrainas

Sabiedriskā transporta biļešu kontrolieri sūdzas, ka krasi pieaudzis ārvalstu izcelsmes bezbiļetnieku skaits un lielākā daļa no viņiem esot būvstrādnieki no Ukrainas, turklāt daudzi no šiem "zaķiem" nenēsā līdzi personas dokumentus, tādēļ kontrolieriem, kuriem obligāti jānosaka bezbiļetnieka identitāte, nākas ilgu laiku gaidīt, kamēr kāds aizturētā paziņa atgādā dokumentus no viņa apmešanās vietas. Tam tiek patērēts ļoti daudz laika, tādējādi kontrolieru darba ritms tiek nopietni traucēts, norāda policija.