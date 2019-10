Latvijā vietām pirmais sniegs - ļaudis sociālajos tīklos dalās ar sniegotiem foto un video

Svētdien, 6. oktobra, naktī un no rīta vietām Kurzemē, Zemgalē, Jūrmalā un pilsētas apkaimē no Rīgas jūras līča nākoši mākoņi atnesa gan lietu un krusu, gan sniegu. No rīta Majoru pludmale bija balta, vēlāk Rīgas līča mākoņi sasniedza arī Tukumu, izraisot snigšanu lielām pārslām, liecina vietējo iedzīvotāju publicētās liecības sociālo tīklu vietnēs.