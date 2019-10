Milicijā, kad pēc darba iedzēra un bija saviesīgas pasēdēšanas, visi viens ar otru padalījās, tā bija normāla prakse. Milicijas, prokuratūras un tiesas darbinieki pastāstīja kaut ko citiem, tie atkal tālāk. Skaidrs, ka avīzēs par to nerakstīja, tikai baumas cirkulēja. Jo cilvēkam bija vairāk šīs slepenās informācijas, jo citu acīs viņš bija ievērības cienīgāks," stāstīja grāmatas "Maniaks" autors Andris Grūtups.

Tikmēr Kokneses aptiekas farmaceites lietā, kuru nogalinātu un izvarotu atrada mežā, izmeklēšana virzījās uz priekšu. Arestēja arī trešo aizdomās turamo - Vitautu Vaļēviču. Jaunais puisis liedzās - stāstīja, ka nekur ārpus savām lauku mājām nav gājis, jo palīdzējis kaimiņiem novākt ražu. Tomēr izmeklētājiem bija savas metodes un, līdzīgi kā Aivars Krievs, arī Vitauts pēc četrām dienām salūza un visā atzinās. Arī lieciniece viņu it kā atpazina.

"Visi sabraukušie cilvēki bija pārliecināti, ka tie noziedznieki jānošauj. Tad, kad viens no jauniešiem sāka stāstīt, ka viņš ir sists, publika domāja, ka viņš stāsta muļķības, neviens neticēja. Tur mēs sastopamies ar tādu parādību - cilvēks, tiesnesis, ko grib redzēt, to redz, ko negrib, to neredz. Prokurors rīkojas tāpat, advokāti ir bezspēcīgi. Padomju laikos krimināllietās advokātu loma bija daudzreiz niecīgāka nekā tagad. Tā diemžēl bija, ka ekspertīzes tika ignorētas," atklāja Grūtups.