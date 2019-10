NASA kaļ plānus, kā savaldīt supervulkānu, kas varētu iznīcināt cilvēci

Asteroīdi? Varbūt pasaules karš? Klimata izmaiņas? Vai pat citplanētieši? Pat ja daži no šiem apokaliptiskajiem vēstnešiem šķiet reāli, zem Zemes slēpjas daudz lielāki draudi, kas varētu izbeigt civilizāciju - un par to zina ļoti maz. Pat NASA tos uzskata par vienu no lielākajiem cilvēces dabiskajiem draudiem, tie ir supervulkāni, vēsta medijs "Businessinsider".