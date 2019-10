Noslēgts līgums par dzelzceļa elektrifikāciju, kas ir lielākais ES fondu projekts Latvijā

Būvdarbi paredzēti laika posmā no 2020. gada beigām līdz 2023. gada beigām.

Dzelzceļa elektrifikācija ir finansiāli apjomīgākais no ES fondiem finansētajiem projektiem šajā plānošanas periodā, tam no Kohēzijas fonda piešķirot finansējumu 318,5 miljonu eiro apmērā un no valsts budžeta - 28,08 miljonus eiro.